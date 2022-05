Explosie richt flinke schade aan bij kapperszaak Amsterdam-West

Een explosief heeft in de nacht van zondag op maandag flinke schade aangericht bij een kapperszaak in Amsterdam-West. Niemand raakte volgens de politie gewond. Over de achtergrond van de ontploffing is nog niets bekend.

Het explosief ging rond 03.00 uur af bij de ingang van de zaak aan de Hoofdweg. Het raam van de toegangsdeur sneuvelde. De politie werd gealarmeerd door omwonenden en heeft sporenonderzoek gedaan. Ze roept onder meer mensen op die beeldmateriaal hebben dit beschikbaar te stellen voor het onderzoek.