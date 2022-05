Zweden stuurt diplomaten naar Turkije om NAVO-lidmaatschap

Zweden stuurt diplomaten naar Turkije om te praten over een eventueel NAVO-lidmaatschap, waar Turkije bezwaren tegen heeft. Minister van Defensie Peter Hultqvist zei maandag dat de diplomaten de kwestie willen oplossen en ‘kijken waar dit echt om gaat’.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet afgelopen week weten ‘niet positief’ te staan tegenover een eventueel NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Turkije verwijt die landen onderdak te bieden aan de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die al decennia een guerrillaoorlog in Turkije voert. Turkije en de Europese Unie beschouwen die partij als een terroristische organisatie. Volgens Erdogan werft de PKK vooral in Zweden nieuwe rekruten.

De parlementen van Zweden en Finland debatteren maandag over toetreding tot de NAVO. Daar lijkt in beide landen een meerderheid voor te zijn. Naar verwachting zal Zweden nog dezelfde dag een aanvraag indienen en volgt die van Finland in de komende dagen.

Als Zweden en Finland hun aanvraag bij de NAVO hebben ingediend, moeten de parlementen van alle dertig lidstaten nog akkoord gaan. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft er vertrouwen in dat hij de zorgen van Turkije weg kan nemen en verwacht niet dat het NAVO-lidmaatschap vertraging op zal lopen.