Renault verkoopt belang in Russische autofabrikant achter Lada

Renault zat al sinds de Russische invasie in Oekraïne met het belang in AvtoVAZ in zijn maag. De Franse automaker zei in maart dat het zijn activiteiten in een autofabriek in Moskou zou staken nadat het veel kritiek kreeg dat het nog actief was in Rusland. Daarnaast werd het door sancties ook steeds moeilijker om de fabrieken in Rusland, die zowel Lada-voertuigen als modellen van Renault maakten, draaiende te houden.

De Franse autofabrikant, die van de westerse automakers de meeste activiteiten heeft in Rusland, verkoopt het belang van bijna 68 procent in AvtoVAZ aan het Russische Centrale Onderzoeks- en Ontwikkelingsinstituut voor auto’s en motoren, genaamd Nami. Renault krijgt daarbij de optie om het belang over zes jaar terug te kopen.

Beslissing

‘Vandaag hebben we een moeilijke maar noodzakelijke beslissing genomen en maken we een verantwoorde keuze voor onze 45.000 medewerkers in Rusland’, zei topman Luca de Meo in een toelichting op de deal.

Financiële details van de transactie werden niet gegeven. Renault, dat voor 15 procent in handen is van de Franse staat, liet in maart al weten in de eerste helft van dit jaar een last te nemen van bijna 2,2 miljard euro om de kosten van het opschorten van de activiteiten in Rusland te dekken.