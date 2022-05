Rustig begin van de beursweek, aandacht op Damrak voor B&S Group

Beleggers wacht een relatief rustig begin van de beursweek. In Amsterdam kwam distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group met cijfers. Verder verwerken de markten tegenvallende economische data uit China en is het wachten op de cijfers over de Europese inflatie later deze week. Dit cijfer zal van belang zijn bij de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) over het al dan niet verhogen van de rente. Ook de oorlog in Oekraïne blijft de gemoederen bezighouden. De AEX-index op Beursplein 5 zal naar verwachting licht lager beginnen.