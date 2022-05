Tesla stelt verhogen productie in fabriek Shanghai uit

Tesla stelt het verhogen van de productie in zijn grote fabriek in Shanghai met een week uit. Aanvankelijk zou de fabrikant van elektrische auto’s vanaf maandag de productie weer opvoeren, maar dat wordt toch pas volgende week, aldus een interne memo ingezien door persbureau Reuters. Shanghai ging de afgelopen weken gebukt onder strenge lockdowns vanwege het coronavirus. De stad kondigde zondag versoepelingen aan.

Vanaf 16 mei had Tesla zo’n 2600 voertuigen per dag van de band willen laten rollen in Shanghai, maar dat wordt nu een week uitgesteld. Volgens het meest recente memo worden er nu dagelijks zo’n 1200 auto’s geproduceerd. Vanaf 23 mei wordt dat aantal opgevoerd naar de beoogde dagelijkse 2600 voertuigen.

Tesla heeft moeite om genoeg personeel te vinden dat nabij de fabriek woont en werkt zodat de productie op niveau kan blijven, zei een ingewijde tegen Reuters. De fabriek van Tesla in Shanghai kan doorgaans rond de 2100 voertuigen per dag maken, maar kwam vorige maand niet verder dan zo’n 1500 door de lockdowns. Tesla wilde nog niet reageren.

Versoepelingen

Bedrijven in de miljoenenstad mogen alleen heropenen als ze kunnen aantonen dat werknemers geïsoleerd kunnen werken. Er is ook nog veel onduidelijkheid over voorraden als gevolg van de lockdowns.

Shanghai kondigde zondag versoepelingen aan na wekenlange lockdowns die begin april ingingen vanwege corona-uitbraken. Vanaf 1 juni zou de stad terug moeten keren naar normaal. Bijna alle districten van de stad zijn besmettingsvrij, buiten de gebieden die in quarantaine zijn.

Tesla zou verder naar verluidt meer dan 4000 voertuigen hebben klaarstaan om verscheept te worden vanuit havenstad Shanghai. Een aantal dagen terug zou Tesla al eens 4767 voertuigen hebben verscheept.