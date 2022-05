Duitsland stopt hoe dan ook met import Russische olie

Duitsland stopt tegen het einde van het jaar sowieso de import van Russische olie, ook als de Europese Unie er niet in slaagt om tot een Europees-breed verbod te komen als onderdeel van een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Dat zeiden regeringsfunctionarissen in Berlijn tegen persbureau Bloomberg.

Volgens de ambtenaren, die niet bij naam genoemd willen worden, vorderen de pogingen om tot deals te komen met andere leveranciers. De regering is er ook van overtuigd dat het de resterende logistieke problemen kan oplossen in de komende zes tot zeven maanden.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen maandag in Brussel bijeen om over een nieuw sanctiepakket te spreken om Rusland daarmee te straffen voor de inval in Oekraïne. EU-diplomaten zouden hebben geopperd het gefaseerde olieverbod uit te stellen nadat Hongarije bezwaar had gemaakt omdat deze stap te schadelijk zou zijn voor de economie. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zou een verbod hoe dan ook willen instellen. Berlijn heeft nog niet gezegd waar het zijn olie vandaan zal halen als de Russische leveringen stoppen.

Energiezekerheid

Het aandeel van Russische olie dat in Duitsland wordt verbruikt is al gedaald van ongeveer 35 procent voor de oorlog in Oekraïne tot 12 procent nu, aldus het ministerie van Economische Zaken in Berlijn. Scholz reist donderdag naar Nederland om te praten met premier Mark Rutte. Daar zullen de oliesancties en energiezekerheid hoog op de agenda staan. Een dag later ontvangt hij de emir van Qatar in Berlijn.

Het EU-voorstel beoogt een verbod op ruwe olie in de komende zes maanden en op geraffineerde brandstoffen tegen begin januari. Hongarije en Slowakije hebben tot eind 2024 de tijd gekregen om zich aan de regels te houden en Tsjechië tot juni 2024. Alle drie de landen zijn sterk afhankelijk van Russische olie.

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft gesuggereerd dat een eventueel olieverbod door de EU-leiders moet worden besproken tijdens een topontmoeting. De volgende top staat eind mei gepland.