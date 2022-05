Ketheltunnel bij Rotterdam (A4) dicht door personeelstekort

Op de snelweg A4 is de Ketheltunnel bij Rotterdam in beide richtingen dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er niet genoeg personeel om de tunnel te bedienen. De ANWB rekent op een zware ochtendspits in Zuid-Holland.

Toezicht in de tunnels is belangrijk om de veiligheid te garanderen, stelt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De dienst laten weten hard aan een oplossing te werken. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20.