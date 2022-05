Vandaag Inside na ophef rondom Derksen weer terug op televisie

Vandaag Inside keert maandagavond terug op televisie. Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp besloten toch door te gaan met het programma nadat ze er eind april mee stopten. Aanleiding was de ophef die ontstond nadat Derksen zei dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars.

Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest. Voor Derksen was de kritiek echter de druppel: hij wilde stoppen met het programma. Daarop liet Genee weten dat het dan voor hem en Van der Gijp ook klaar zou zijn. Vorige week werd bekend dat het programma maandag toch terugkeert. Hoe Vandaag Inside eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Niet overal komt Derksen terug. Zijn bluestournee werd geannuleerd en zijn programma’s bij de radiozenders Rijnmond en NH Media werden na de uitspraken geschrapt. Daar is hij tot op heden nog niet welkom.