Rutte naar Bulgarije voor overleg en bezoek Nederlandse F-35’s

De gevechtsvliegtuigen en negentig man ondersteunend personeel zijn op de luchtmachtbasis Graf Ignatievo nabij Plovdiv gestationeerd. Nederland stuurde de F-35’s op verzoek van de NAVO na de Russische inval in Oekraïne. Ze bewaken tot eind deze maand het Bulgaarse luchtruim.

Na het bezoek aan de basis reist Rutte door naar de hoofdstad Sofia voor overleg met de regering. De oorlog in Oekraïne staat centraal in de besprekingen. Bulgarije was lang een van de beste vrienden in de EU van Rusland, maar de oorlog in Oekraïne heeft die positie drastisch gewijzigd.

Dat viel niet goed in Moskou. Rusland heeft intussen de Bulgaren - net als de Polen - van gasleveranties afgesloten omdat de regering in Sofia weigerde het gas in roebels te betalen. Het land importeerde meer dan 90 procent van zijn gas uit Rusland. EU-buurlanden voorzien Bulgarije nu van gas.

Bulgarije is ook erg afhankelijk van Russische olie. De Europese Unie probeert het momenteel eens te worden over een olieboycot van Rusland. Eind dit jaar moet het zo ver zijn, is het streven. Bulgarije, het armste land van de EU, hoopt uitstel te krijgen van de boycot.