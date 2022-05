Europese Commissie laat gevolgen oorlog voor economie zien

De commissie stelde de verwachte groei in de negentien eurolanden in februari al naar beneden bij tot 4 procent dit jaar. Drie maanden daarvoor ging het dagelijks EU-bestuur nog uit van 4,3 procent groei in de eurozone. De vertraging werd toegeschreven aan ‘tegenwind’ vanwege nieuwe coronabeperkingen begin dit jaar, hoge energieprijzen en oplopende inflatie, en blijvende problemen in de toeleveringsketens.

De oorlog in Oekraïne begon pas na de vorige bijstelling en leidde onder meer tot veel hogere olie- en gasprijzen. Daardoor stijgt de inflatie, maar neemt ook de bereidheid van consumenten om uitgaven te doen af. Dat kan op zijn beurt leiden tot minder groei van de economie. Ook de inspanningen om versneld van Russisch gas en olie af te stappen hebben vermoedelijk gevolgen voor de economische groei.