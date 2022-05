Media: politie onderzocht schutter Buffalo al eens na bedreiging

De 18-jarige schutter die zaterdag tien mensen doodschoot en drie anderen verwondde in een supermarkt in Buffalo, New York, werd al eens door de politie onderzocht vanwege een gewelddadige bedreiging die hij had gemaakt. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender NBC News.

Payton Gendron, zoals de schutter heet, maakte de bewuste bedreiging toen hij nog een minderjarige scholier was, zei een een politiewoordvoerder. Gendron kreeg destijds in het ziekenhuis een evaluatie van zijn geestelijke gezondheid en werd vervolgens vrijgelaten. Hij werd niet beschuldigd van een misdrijf. De politie zei nooit inlichtingen te hebben ontvangen van de FBI of de staat New York over Gendron.

De gouverneur van New York, Kathy Hochul, zei zondag dat een onderzoek naar het bloedbad in Buffalo nodig is. Dat onderzoek moet zich vooral richten op hoe Gendron de aanval kon uitvoeren terwijl bij de autoriteiten bekend was dat hij een bedreiging vormde, zei ze tegen ABC News

Haatmisdaad

De lokale politiechef zei tegen NBC dat de schietpartij aanleiding is voor een ‘langdurig’ onderzoek op zowel federaal als lokaal niveau. Hij noemde de aanval - waarbij elf van de dertien neergeschoten mensen zwart waren - een ‘overduidelijke haatmisdaad’ en zei dat de aanval zo ook zal worden vervolgd. ‘Dit is iemand die haat in hart, ziel en geest heeft,’ zei hij over de schutter.

De schutter droeg tijdens de aanval een camera en heeft zijn daad live uitgezonden op internet. Hij had voorafgaand aan zijn daad een manifest gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt. De supermarkt ligt ten noorden van de stad in een gebied waar vooral zwarte Amerikanen wonen.

The New York Times meldde op basis van de tekst van het manifest dat de schutter mogelijk was geïnspireerd door eerdere bloedbaden die uit racistische motieven zijn aangericht. Als voorbeelden noemde de krant de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland in 2019 en een schietpartij in een Walmart-winkel in El Paso, Texas in hetzelfde jaar.