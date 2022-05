Beleggers gespitst op inflatiecijfer en update ABN AMRO

Beleggers zijn de komende beursweek onder andere gespitst op cijfers over de inflatie in de eurozone. Dit cijfer zal van belang zijn bij de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) over het al dan niet verhogen van de rente. ABN AMRO komt als een van de laatste grotere fondsen in Amsterdam met een kwartaalupdate. Verder komen ook luchtvaartconcerns als easyJet en Ryanair met cijfers. Ook de oorlog in Oekraïne en de impact ervan blijft de markten bezighouden.