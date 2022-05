Zwitsers gaan meer bijdragen aan Europese grenswacht

Zwitserland gaat meer bijdragen aan Frontex, de grens- en kustwacht van de Europese Unie. De inwoners gaven in een referendum ruime steun aan het voorstel van de regering om de jaarlijkse bijdrage te verhogen van omgerekend 23 miljoen euro naar 58 miljoen in 2027.

De Europese Commissie had gewaarschuwd voor negatieve gevolgen als de bevolking het voorstel zou afwijzen. Uit een prognose na sluiting van de stembussen blijkt dat 72 procent voorstemde, meldde de omroep SRF.

De Zwitsers steunden ook voorstellen om streamingdiensten zoals Netflix, Amazon en Disney+ vanaf 2024 4 procent van hun omzet in Zwitserland te laten investeren in het maken van Zwitserse films. Bijna zes op de tien Zwitsers stemden voor. Het aanbod van streamingdiensten moet voor 30 procent gaan bestaan uit films of series die in Europa zijn geproduceerd.

Het derde onderwerp waarover werd gestemd was orgaandonatie. Een voorgestelde wetswijziging waardoor iedereen automatisch orgaandonor wordt na zijn dood tenzij anders aangegeven, kreeg 59 procent van de stemmers achter zich.