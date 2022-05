Oekraïne: fosforbommen op staalfabriek na zege songfestival

Rusland heeft volgens Oekraïne fosforbommen gegooid op de Azovstal-staalfabriek in Marioepol. Een adviseur van de burgemeester van de havenstad zegt dat dat gebeurde nadat Oekraïne het Eurovisie Songfestival had gewonnen.

‘De hel is naar de aarde gekomen. Naar Azovstal’, schreef adviseur Petro Androesjtsjenko bij een video van de aanval. Daarop is ook artillerievuur te zien, maar de echtheid van de beelden kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Het gebruik van fosforbommen in bevolkte gebieden is internationaal verboden. Androesjtsjenko postte ook foto’s van de vermeende fosforbommen met Russische teksten die lijken te wijzen op een verband met het songfestival. ‘Kalusha, zoals gevraagd! Naar Azovstal’, een vermoedelijke verwijzing naar de woorden van de zanger van het winnende Kalush Orchestra, die zaterdagavond had gevraagd om hulp voor de door Russen bezette stad en de mensen die vastzitten op het terrein van de fabriek.

Oekraïne wil dat het songfestival volgend jaar in Marioepol wordt gehouden. Alleen in de belegerde staalfabriek houden Oekraïense strijders nog stand. Daar zouden nog ongeveer duizend mensen zijn, van wie er volgens Oekraïne een groot aantal gewond is.