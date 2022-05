Twee minderjarigen aangehouden voor boerderijbrand in Kampen

Twee minderjarigen zijn zaterdagavond aangehouden op verdenking bij brandstichting bij een boerderij aan de Kamperstraatweg in Kampen. Door de brand stortte een deel van de boerderij in.

Kort na het uitbreken van de brand om 15.45 uur kreeg de politie melding van een groep van vijf jongeren die bij de boerderij was gezien. Daarop werd een burgernetmelding verstuurd, niet veel later meldden twee paar ouders zich bij de politie met het vermoeden dat hun zonen betrokken waren bij de brand.

De twee verdachten uit Kampen zitten zondag nog vast voor verhoor. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand en sluit nog meer aanhoudingen niet uit.

Bij de brand raakte niemand gewond, wel is er asbest op het boerderijterrein terechtgekomen. De brandweer was zaterdag tot 22.30 uur bezig met blussen, tot die tijd waren wegen rondom de boerderij afgesloten. De boerderij en een deel van het terrein zijn met hekken afgezet voor politieonderzoek. Mensen met informatie over de brand kunnen zich melden bij de politie.