Drukte op Schiphol ‘beheersbaar’

De drukte op Schiphol zondag is volgens de luchthaven beheersbaar. Volgens Schiphol is sprake van een zogeheten piekdag. Dat betekent concreet dat de rijen bij de check-in balies, security en paspoortcontrole veel langer zijn. Ook in de aankomsthal is het drukker. De drukte leidt volgens een woordvoerder nog niet tot noemenswaardige problemen.