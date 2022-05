Euro nadert qua waarde de dollar

De euro staat op het punt om voor het eerste in twintig jaar qua waarde gelijk te zijn aan de dollar. De Europese eenheidsmunt zakte tot een vijfjarig dieptepunt van iets meer dan 1,03 dollar. Dat komt mede door een stormloop op de Amerikaanse munt die als veilige haven voor investeerders in roerige tijden wordt gezien. Vooral de oorlog in Oekraïne zorgt voor onrust op de financiële markten en zit de euro dwars. Verschillende kenners verwachten dat de munten dit jaar in waarde gelijk zullen staan (pariteit). De laatste keer dat de dollar en de euro evenveel waard waren was eind 2002.