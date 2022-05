Saudi Aramco profiteert van hoge olieprijs en extra productie

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft over het eerste kwartaal van dit jaar een winst van 39,5 miljard dollar (37,9 miljard euro) in de boeken gezet. Dat betekende een stijging met 82 procent op jaarbasis. Het grootste olieconcern ter wereld profiteerde van de oplopende olie- en gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast werd er door Saudi-Arabië meer olie geproduceerd als onderdeel van de afspraken met de landen van oliekartel OPEC en diens bondgenoten.

Saudi Aramco streefde vorige week Apple voorbij als ‘s werelds meest waardevolle bedrijf. De resultaten van het concern zijn in lijn met die van andere oliereuzen als Shell en BP die eerder ook al recordwinsten bekendmaakten. In de meetperiode werd olie zo’n 45 procent duurder. Daarbij pompte Saudi-Aramco van januari tot en met maart gemiddeld 10,2 miljoen vaten olie per dag op. Dat was circa een vijfde meer dan een jaar eerder.

De onderneming verklaarde dat het aandeelhouders een dividend van 18,8 miljard dollar uitkeert. Dat bleef daarmee gelijk. De top van Saudi Aramco zei in een verklaring voor de lange termijn de investeringen in de olie- en gasproductiecapaciteit uit de breiden. Daarmee denkt het concern aan de verwachte vraag van de groei te kunnen voldoen.