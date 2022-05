Musk denkt na over investeringen in grondstofrijk Indonesië

Elon Musk, de rijkste persoon op aarde, denkt na over investeringen in Indonesië. De topman van onder andere autoproducent Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX had zaterdag een ontmoeting met de Indonesische president Joko Widodo bij een rakettenfabriek in het Texaanse Boca Chica. Daarbij zou Musk door Widodo zijn uitgenodigd. Musk reist mogelijk in november naar het Zuidoost-Aziatische land af.

Indonesië bezit onder andere grote voorraden koper, nikkel en tin. Vanwege zijn overvloed aan natuurlijke hulpbronnen zou het land in potentie miljarden euro’s van buitenlandse investeerders kunnen aantrekken.

De regering van Indonesië heeft de afgelopen jaren vaker gesprekken gevoerd over mogelijke partnerschappen met de teams van Musk. Dan ging het onder meer over de ontwikkeling van elektrische voertuigen met Tesla en over de mogelijkheid van een lanceerbasis voor SpaceX-raketten in het land. Tot overeenkomsten kwam het nog niet.

Musk is momenteel bezig met een overnamebod van omgerekend 42 miljard euro op socialmediaplatform Twitter. Of het tot een overname komt is evenwel onzeker. Vrijdag werd bekend dat de deal tijdelijk in de wacht staat. Musk zei daar wel bij dat hij ‘nog steeds gecommitteerd’ is aan de overeenkomst.