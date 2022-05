Door economische crisis getroffen Libanon gaat naar de stembus

Libanon verkeert al enkele jaren in een grote economische en financiële crisis. Volgens de Verenigde Naties leeft ongeveer driekwart van de bevolking onder de armoedegrens. Veel huishoudens hebben slechts enkele uren per dag stroom en basisproducten zijn voor veel mensen onbetaalbaar. Ook is er nog altijd woede over de enorme explosie die in augustus 2020 een ravage aanrichtte in de haven van Beiroet. Daardoor vielen bijna tweehonderd doden en raakten duizenden mensen gewond.

Opvallende afwezige bij de stembusgang is de soennitische oud-premier Saad al-Hariri. Die maakte in januari bekend dat hij zich zou terugtrekken uit de politiek, nadat het hem in 2021 niet was gelukt een regering te vormen.

Hervormingen

Het nieuwe parlement moet naar verwachting besluiten nemen over financiële en economische hervormingen. Het Internationaal Monetair Fonds eist die hervormingen in ruil voor financiële steun om de crisis te verlichten.

Ook moet het nieuwe parlement een opvolger van de huidige president Michel Aoun kiezen. Zijn ambtstermijn loopt op 31 oktober af.