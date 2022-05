Wolken belemmeren waarschijnlijk zicht op maansverduistering

De kans is klein dat de totale maansverduistering maandagochtend vroeg is te zien. Op veel plekken in het land is er volgens Weeronline vrij veel bewolking.

Met name in het zuiden en in de Randstad is het bewolkt. In het zuiden van het land kunnen bovendien enkele regen- en onweersbuien roet in het eten gooien. Wie toch een poging wil wagen, moet vanaf 04.28 uur in zuidwestelijke richting kijken, op een hoogte van 8 graden boven de horizon en zorgen dat er vrij uitzicht is. De beste plekken om het schouwspel te zien, zijn waarschijnlijk te vinden in Gelderland, Overijssel en Drenthe. Daar is weinig stadslicht en is ook de meeste kans op opklaringen.

Een maansverduistering doet zich voor als de zon, de aarde en de maan op één lijn staan. Omdat de volle maan zich bij een totale verduistering volledig in de schaduw van de aarde bevindt, valt er geen direct zonlicht op de maan en is deze veel donkerder dan normaal. De verduistering van maandagochtend begint om 04.28 uur en eindigt om 07.56 uur, waarbij de maan tussen 05.29 uur en 06.55 uur helemaal verduisterd is.

In Nederland is overigens een groot deel van de verduistering helemaal niet te zien. Dat komt omdat de zon hier rond 05.45 uur opkomt en de maan tegelijkertijd ondergaat.