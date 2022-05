Zelenski: situatie in de Donbas is erg moeilijk

Russische troepen concentreren hun aanvallen op Oost-Oekraïne nadat ze er niet in waren geslaagd op te rukken naar de hoofdstad Kiev. Zelenski is optimistisch over hoe de strijd verloopt. ‘Stap voor stap dwingen we de bezetters ons land te verlaten. We zullen ze ook de Oekraïense zee laten verlaten.’

