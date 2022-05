Titus Brandsma zondag officieel in canon van de heiligen

Pater karmeliet Titus Brandsma (1881 - 1942) staat vanaf zondag officieel als H. (Heilige) Titus Brandsma vermeld in de canon van de heiligen van de rooms-katholieke kerk. Zijn heiligverklaring, die zondagmorgen op het Sint-Pietersplein in Rome zal zijn, heet dan ook officieel de canonisatie. De canon bevat duizenden namen, maar Nederland kreeg er in de laatste honderd jaar maar vijf heiligen bij. Nederland draagt namelijk minder intensief kandidaat-zaligen en -heiligen voor bij de Congregatie voor de Heiligverklaringen in Rome dan overwegend katholieke landen, zeggen kerkgeleerden.

Om heilig te worden moet een kandidaat eerst zalig zijn verklaard, zoals met Titus Brandsma al in 1985 gebeurde. De kandidaat-heilige moet een door een speciale commissie uit het Vaticaan vastgesteld wonder hebben verricht. Brandsma zou gezorgd hebben voor de wonderbaarlijke genezing van een Amerikaanse pater die aan ongeneeslijke kanker leed. Als Brandsma vanaf zondag heilig is, kunnen gelovigen uit hele wereld tot Sint Titus bidden, want hij is dan volgens de kerk de voorspraak voor mensen op aarde. Vaak is een heilige ook beschermer van een stad of beroepsgroep. Katholieke journalisten uit Nederland en België willen dat Brandsma de patroonheilige voor de journalistiek wordt, aangezien hij in zijn leven onder meer als journalist werkte.

De paus heeft het alleenrecht op canonisatie. Paus Franciscus spreekt een vastgestelde Latijnse formule uit en beveelt aan dat de nieuwe heilige ‘devoot wordt geëerd’. Zondag worden tien religieuzen gecanoniseerd. Hun levensgrote portretten hangen op het Sint-Pietersplein. De oudst bekende heiligverklaring is die van bisschop Udalric van Augsburg in 993. In 2007 werd voor het laatst een Nederlander, pater Karel Houben uit Munstergeleen, heilig verklaard. Houben heette ook wel ‘de man met de genezende handen’ vanwege de vele wonderbaarlijke genezingen waarbij hij betrokken was.

Titus Brandsma werd in Nederland al vele jaren geëerd, met name vanwege zijn verzetsverleden in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn tal van straten, scholen, parochies en instellingen naar hem genoemd. Brandsma kreeg in 1982 het Verzetsherdenkingskruis.