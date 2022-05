Doden bij schietpartij supermarkt in Amerikaanse stad Buffalo

Een man heeft zaterdag in de Amerikaanse stad Buffalo, in de staat New York, zeker tien mensen doodgeschoten in een lokale supermarkt, meldt politiecommissaris Joseph Gramaglia. Ook zijn drie mensen gewond geraakt. Zender NBC News sprak eerder van minstens zeven doden. De schutter, het zou gaan om een 18-jarige witte man, is gearresteerd en wordt verdacht van een racistisch gemotiveerde haatmisdaad.