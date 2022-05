Media: Finland dient woensdag NAVO-aanvraag in

Finland en Zweden willen in reactie op de Russische aanval op Oekraïne lid worden van het militaire bondgenootschap. Voor toetreding van nieuwe leden moeten alle dertig NAVO-landen groen licht geven. Zaterdag spraken in Berlijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Zweden en Finland met hun collega uit Turkije in een poging de lucht te klaren over de toetreding van de twee Noord-Europese landen. Turkije geeft wisselende signalen af of het zal instemmen met een aanvraag van hen om lid te worden.

In Berlijn vond ook een informele NAVO-bijeenkomst plaats. Voor aanvang van de vergadering zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken dat de NAVO eensgezind blijft, ook nu Turkije bezwaar heeft gemaakt tegen de toetreding van Zweden en Finland. ‘Deze tijd vraagt duidelijk om eenheid en ik ben er zeker van dat we die aan de dag kunnen leggen’, aldus Hoekstra.