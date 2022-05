Een songfestival in Oekraïne lijkt ondenkbaar in oorlogstijd

Kan Oekraïne wel of niet het Eurovisie Songfestival organiseren? Dat is de grote vraag die overblijft nu Kalush Orchestra zaterdag zoals verwacht de overwinning opeiste in Turijn.

Traditiegetrouw is het winnende land het jaar erop gastland maar vanwege de oorlog met Rusland lijkt het op dit moment ondenkbaar dat Oekraïne volgend jaar het evenement kan huisvesten. De Oekraïense delegatie heeft afgelopen week in Turijn echter meermaals aangegeven het songfestival te willen organiseren.

Sietse Bakker, die dit jaar na zijn rol als uitvoerend producent van het songfestival in Rotterdam toegetreden is tot de Reference Group van de European Broadcasting Union (EBU), vond het eerder deze week te vroeg om te speculeren of Oekraïne wel of niet het songfestival zou kunnen organiseren. Hij stelde wel dat de Reference Group, het internationale songfestivalbestuur, snel bij elkaar moet komen als Kalush Orchestra met de winst aan de haal zou gaan.

Point of no return

‘Ik denk wel dat het zaak is dat je dan nadenkt over wat het ‘point of no return’ is: op welk moment kun je nog besluiten of het wel of niet in Kiev kan’, zei Bakker. Het organiseren van een songfestival duurt volgens hem al snel een jaar. ‘Op dit moment ziet het er natuurlijk niet goed uit. Het is nog steeds een gevaarlijke situatie. En het is hoogst onzeker hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd.’

De EBU heeft geen specifieke regels voor als een land afziet van het organiseren van het songfestival. Er zijn volgens Bakker drie opties: het evenement gaat naar een land dat het recent heeft georganiseerd, naar een land dat kort geleden het Junior Songfestival gehuisvest heeft of een van de Big Five-landen zou naar voren kunnen stappen.

De laatste keer dat een land van organisatie afzag was in 1979 toen Israël in eigen land nogmaals won. Het jaar erop ging het songfestival naar Nederland omdat de draaiboeken nog bruikbaar waren nadat het evenement ook al in 1976 naar Nederland kwam vanwege de winst van Teach-In.