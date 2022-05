Amerikanen demonstreren voor het recht op abortus

Duizenden mensen zijn zaterdag in de Verenigde Staten de straat opgegaan om te demonstreren voor het behoud van het recht op abortus. Onder meer in New York, Washington, Chicago en Los Angeles waren er grote demonstraties, die volgens de organisatoren een ‘zomer van woede’ inluiden.

Begin deze maand lekte een conceptuitspraak van het Hooggerechtshof uit, waaruit blijkt dat een meerderheid van de conservatieve opperrechters een streep wil halen door een vonnis van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus werd vastgelegd, de zogeheten Roe vs Wade-uitspraak. Als dit het definitieve besluit wordt, mogen de Amerikaanse staten voortaan zelf bepalen of abortus is toegestaan.

Demonstranten droegen spandoeken mee met ‘Vecht terug. Bescherm keuze’, ‘Hoe durven ze’ en in verwijzing naar opiniepeilingen waaruit blijkt dat een meerderheid van de Amerikanen vindt dat abortus legaal moet blijven, ‘Wij zijn de meerderheid’. In enkele steden waren kleine tegendemonstraties, maar het liep nergens uit de hand.

Vooruitlopend op de definitieve uitspraak van het Hooggerechtshof, die in juni wordt verwacht, werken veel conservatieve staten aan wetgeving die het recht op abortus beknot of die abortus helemaal verbiedt. Een wetsvoorstel van de Democraten om in het hele land abortus te legaliseren, strandde deze week in in het parlement.