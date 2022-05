S10 toont glimlach tijdens optreden in finale

Nederland was zaterdag als elfde aan de beurt tijdens de finale. S10 zat in een blok vol favorieten met onder meer Italië, Spanje en Oekraïne. De Oekraïense groep Kalush Orchestra kreeg zaterdag een groot applaus van het publiek in PalaOlimpico in Turijn. Na afloop ging bijna iedereen staan.

Ook dinsdag tijdens de eerste halve finale kreeg Kalush Orchestra al een extra luid applaus en gingen mensen in de zaal staan tijdens het nummer Stefania. Frontman Oleh Psiuk bedankte toen na afloop van het lied "voor alle steun". Dit keer riep hij de mensen thuis op om Oekraïne te helpen.

Volgens de wedkantoren maakt Oekraïne nog altijd veel kans op de winst. Na het uitbreken van de oorlog begin maart steeg het nummer Stefania direct naar de eerste plaats in de peilingen.