Hoekstra: NAVO wordt het wel eens over Zweden en Finnen

De NAVO blijft eensgezind, ook nu Turkije bezwaar heeft gemaakt tegen de toetreding van Zweden en Finland, weet minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zeker. "Deze tijd vraagt duidelijk om eenheid en ik ben er zeker van dat we die aan de dag kunnen leggen", zei Hoekstra voor aanvang van overleg met zijn collega's van de andere NAVO-landen.

Zweden en Finland maken aanstalten om zich bij de westerse militaire alliantie aan te sluiten en nagenoeg alle NAVO-lidstaten willen ze hartelijk verwelkomen. Maar op de valreep komen uit Turkije bedenkingen omdat de Noordse landen niet streng genoeg zouden optreden tegen bijvoorbeeld de PKK. De Turkse president Erdogan beschuldigde Stockholm en Helsinki vrijdag van "het herbergen van PKK-terroristen", verwijzend naar de Koerdische Arbeiderspartij.

Hoekstra wil zich daarover geen zorgen maken. "In tijden van crisis is het altijd belangrijk om koelbloedig en beheerst te blijven." Zweden en Finland zijn wat hem betreft "in alle opzichten die ik kan overzien klaar om zich bij het bondgenootschap te voegen".