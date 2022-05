Demonstratie Amsterdams Primark-personeel om ontslagdreiging

Ongeveer twintig medewerkers van de Primark in het Amsterdamse centrum hebben zaterdagmiddag voor de winkel gedemonstreerd vanwege onrust over aangekondigde ontslagen. Primark zou in het hele land zo’n 250 mensen willen ontslaan, om erna veel personeel opnieuw te willen inhuren tegen slechtere arbeidsvoorwaarden, zoals minder loon, aldus vakbond FNV.