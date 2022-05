Burgemeester Charkov claimt verdrijving Russen

Volgens getuigen voert het Russische leger nog wel luchtaanvallen uit op dorpen in de omgeving van Charkov. Zo zou onder meer een dorp op 6 kilometer ten noorden van Charkov zijn bestookt.

Charkov is de op een na grootste stad van Oekraïne. In de miljoenenstad is sinds het begin van de oorlog in februari hevig gevochten. Het is onbekend hoeveel burgers en militairen van beide kanten sinds februari om het leven zijn gekomen in Charkov.