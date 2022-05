Chinese rivaal Boeing test passagiersvliegtuig C919

De Chinese vliegtuigbouwer Comac heeft in de buurt van Shanghai urenlang een C919-toestel getest. Die wordt binnenkort aan een klant geleverd, meldt de Chinese staatszender CCTV. De C919 is de Chinese versie van de Boeing 737 en daarmee wil Comac de Amerikaanse vliegtuigbouwer en ook Airbus uitdagen.

Comac maakt al jaren vliegtuigen, maar is tot nu toe een kleine speler. De vliegtuigmarkt voor toestellen vanaf zo’n 100 zitplaatsen is verdeeld tussen Airbus en Boeing. Met name de Europese fabrikant Airbus is de afgelopen jaren zeer actief geweest op de Chinese markt omdat Boeing daar last had van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Comac ontwikkelt de C919 sinds 2008. China Eastern Airlines heeft vijf van de toestellen besteld. Comac is voor veel belangrijke onderdelen afhankelijk van buitenlandse bedrijven zoals General Electric. Het bedrijf heeft een deadline gemist om de eerste C919 eind 2021 af te leveren.