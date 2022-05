Finse regeringspartij steunt NAVO-lidmaatschap

De Finse sociaaldemocratische regeringspartij is voorstander van aansluiting bij de NAVO, zegt premier en partijvoorzitter Sanna Marin. Ook binnen de parlementaire fractie is ‘krachtige steun’ voor het lidmaatschap van het westerse militaire bondgenootschap.

Fractievoorzitter Antti Lindtman liet dat op Twitter weten. ‘Na 24 februari mogen we niet het minste risico nemen om alleen met Rusland te worden gelaten’, zei hij verwijzend naar de begindatum van de Russische aanval op Oekraïne.

President Sauli Niinisto en premier Marin gaven donderdag al goedkeuring aan de stap. Een standpunt van de regering volgt zondag, waarna het parlement zich er maandag over uitspreekt. Met het jawoord van de sociaaldemocraten is er brede steun. Niinisto heeft de Russische president Vladimir Poetin zaterdag ingelicht over de plannen voor aansluiting bij de alliantie.

Verandering

Finland was lange tijd tegen toetreding tot de NAVO, maar door de agressie van het grote buurland is daar snel verandering in gekomen, ook onder de bevolking. Finland deelt met Rusland een grens van zo’n 1300 kilometer. Het land gaat ervan uit dat NAVO-landen al bescherming bieden voordat het lidmaatschap officieel rond is, aangezien Rusland die stap ‘absoluut’ ziet als een bedreiging en heeft gewaarschuwd voor militaire en politieke gevolgen. De Russische export van elektriciteit is dit weekend stopgezet.

De verwachting is dat Finland de lidmaatschapsaanvraag tegelijk indient met Zweden. De sociaaldemocratische regeringspartij geeft daarvoor naar verwachting zondag groen licht, waarna het parlement in Stockholm er een dag later over debatteert.