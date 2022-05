G7-landen roepen Rusland op Oekraïense graanexport te deblokkeren

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen roepen Rusland op de blokkade van de Oekraïense graanexport op te heffen om te voorkomen dat er een grote humanitaire crisis ontstaat. De Russische invasie heeft stijgende voedsel-, brandstof- en energieprijzen veroorzaakt, waardoor voor 43 miljoen mensen hongersnood dreigt, staat in hun slotverklaring na meerdaags overleg in het Noord-Duitse Wangels.

Oekraïne is een van ‘s werelds grootste graanleveranciers. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is momenteel 25 miljoen ton graan geblokkeerd in Oekraïense havens, vooral in Odessa. Het graan is dringend nodig in Afrikaanse landen en het Midden-Oosten.

De bewindslieden stelden Moskou nieuwe sancties in het vooruitzicht en waarschuwden China de westerse strafmaatregelen niet te ondergraven. En Belarus moet ophouden de Russische agressie tegen Oekraïne te faciliteren, aldus de ministers. De invloedrijke landen beloofden de Oekraïense grenzen die Rusland probeert te verschuiven nooit te erkennen, inclusief de in 2014 ingelijfde Krim. De regering in Kiev kan rekenen op militaire steun ‘zolang als nodig is.’ Verder zegden de landen toe de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen versneld af te bouwen.

De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie schuift ook aan.