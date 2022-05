Mohammed bin Zayed gekozen tot nieuwe VAE-president

Mohammed bin Zayed is zaterdag door een federale hoge raad gekozen tot de nieuwe president van de Verenigde Arabische Emiraten, melden staatsmedia in het land. Bin Zayed is de opvolger van zijn halfbroer Khalifa Bin Zayed Al Nahyan die vrijdag op 73-jarige leeftijd overleed.

De 61-jarige Bin Zayed is al jarenlang feitelijk leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), omdat zijn halfbroer ernstige gezondheidsproblemen had. Khalifa kreeg in 2014 een hartinfarct en verscheen sindsdien nog nauwelijks in het openbaar.

De VAE worden gevormd door zeven emiraten. Daaronder is Dubai, een belangrijk centrum voor regionale en internationale handel.