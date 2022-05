Betogers bijeen op luchthavens tegen vervuiling en overlast

Buiten voor Schiphol Plaza is een podium neergezet. Er hangen spandoeken en mensen lopen met protestborden met teksten als ‘Schiphol waar is je klimaatplan?’, ‘Schiphol is een grote vervuiler’, ‘Koninlijke Luchtvervuilings Maatschappij en ‘Vluchten kan niet meer’. Een groep van enkele tientallen fietsers - zaterdagochtend vroeg vertrokken vanaf Rotterdam en Lelystad - werd onder luid applaus onthaald op Schiphol.

De aanwezige marechaussee houdt van een afstandje de demonstratie in de gaten.

Fors inkrimpen

De demonstranten, onder wie omwonenden en aanhangers van organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda en Extinction Rebellion, vinden dat de luchtvaartsector fors moet inkrimpen. Tijdens de coronapandemie werd veel minder gevlogen, maar nu het vliegverkeer weer aantrekt is volgens hen het moment gekomen om in te grijpen. Ze willen onder meer dat Schiphol inkrimpt en de kleinere vliegvelden in Rotterdam en Maastricht sluiten. Over de toekomst van Maastricht Aachen Airport valt overigens volgende maand een besluit in de Provinciale Staten van Limburg. Sluiting is een van de mogelijke scenario’s.

Tijdens de manifestaties, naast Schiphol ook bij de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam, Lelystad, Eelde en Maastricht, zijn onder meer toespraken en muziekoptredens. Om 12.05 uur is een ‘stiltemoment’ gepland.