Wakker Dier: 7 miljoen vleeskuikens sterven jaarlijks in de stal

Ieder jaar sterven in Nederland minstens 7 miljoen vleeskuikens in de stal door ziekte, stress of hitte. Dat meldt Wakker Dier op basis van cijfers die de dierenwelzijnsorganisatie via een Wob-verzoek opvroeg bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens Wakker Dier blijkt uit de cijfers dat met name ‘plofkippen’ vaker doodgaan in de stal.