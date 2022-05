Inlichtingenbaas Oekraïne: oorlog voor einde van het jaar voorbij

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten Kirilo Boedanov voorziet dat de oorlog in zijn land nog voor het einde van het jaar zal eindigen met een Russische nederlaag. Dat zei hij vrijdagavond in een prognose bij de Britse omroep Sky News. Het gaat om de meest gedetailleerde en optimistische prognose van een hooggeplaatste Oekraïense functionaris tot nu toe.

Volgens Boedanov gaat de oorlog zo goed dat Oekraïne tegen het einde van het jaar alle veroverde gebieden terug zal krijgen, inclusief het schiereiland de Krim en de Oost-Oekraïense Donbas-regio. Het keerpunt zou in de tweede helft van augustus komen.

Het Russische leger is volgens Boedanov lang niet zo sterk als gedacht wordt. ‘De Russische kracht is een mythe. Het is niet zo krachtig. Het Russische leger is gewoon een horde mensen met wapens’, aldus het hoofd van de inlichtingendienst.

Staatsgreep

De inlichtingenbaas stelt dat er al een staatsgreep gaande is tegen de Russische president Vladimir Poetin. ‘Uiteindelijk zal de leiding van de Russische Federatie veranderen. Dat proces is al in gang gezet en het gaat die kant op. Het kan onmogelijk worden gestopt’, aldus Boedanov tegen Sky News.

Bovendien beweerde hij dat Poetin ernstig ziek zou zijn en er ‘psychisch en fysiek’ slecht aan toe zou zijn. Bewijs voor die beweringen gaf Boedanov niet.