Chauffeurs streekvervoer Overijssel en Noord-Brabant staken

Een deel van de chauffeurs in het streekvervoer in Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Tilburg gaat zaterdag staken. Volgens bond FNV gaat het om de tweede staking in een landelijke estafette van streekvervoerstakingen om een betere cao af te dwingen. CNV Vakmensen doet echter niet mee met de stakingsacties. Veel bussen zullen tijdens de acties dan ook gewoon rijden.