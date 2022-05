CNN: Noord-Korea heeft bouw van kernreactor hervat

Noord-Korea lijkt in recente weken weken de bouw van een langdurig inactieve kernreactor te hebben hervat, zo is te zien op satellietbeelden die in handen zijn van CNN. Als de constructie wordt voltooid zou dat Noord-Korea’s capaciteit om plutonium voor kernwapens te produceren drastisch vergroten, stelt een bron die dicht bij de Amerikaanse inlichtingendiensten staat. Mogelijk kan de productie in dat geval vertienvoudigd worden.

De satellietbeelden zijn in april en mei gemaakt door het Amerikaanse bedrijf Maxar. Ze laten zien dat Noord-Korea de bouw van een tweede reactor in het nucleaire complex in Yongbyon weer heeft opgepakt, nadat de kerncentrale jarenlang stil lag. Dat zeggen experts van het Middlebury Institute of International Studies, die de foto’s hebben geanalyseerd. De nieuwe reactor is ongeveer tien keer zo groot als de al bestaande reactor bij Yongbyon, die eind jaren tachtig in gebruik werd genomen.

Een ingewijde zegt tegen CNN dat Amerikaanse functionarissen de recente activiteiten in het nucleaire centrum nauwlettend in de gaten houden. Noord-Korea zou volgens de ingewijde geen moeite doen om de werkzaamheden aan de kernreactor te verbergen.

De informatie over de activiteiten bij het nucleaire complex volgt op een reeks provocaties van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Eind vorige maand dreigde hij dat zijn regering ‘preventief’ kernwapens kan inzetten om zich te verdedigen tegen vijandelijke troepen. Volgens de Verenigde Staten treft Noord-Korea voorbereidingen om ook een nucleaire test uit te voeren op het terrein voor kernwapenproeven in Punggye-ri. Zo’n test zou nog deze maand kunnen plaatsvinden. De laatste kernproef van Noord-Korea was in 2017.