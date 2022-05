Nieuw-Zeelandse premier Ardern test positief op corona

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is positief getest op het coronavirus, schrijft ze zaterdag (lokale tijd) in een bericht op Instagram. De premier voegde daarbij ook een foto toe van haar coronazelftest.

Volgens Ardern verblijft ze sinds zondag in thuisisolatie, nadat haar partner positief testte. Woensdag werd het virus ook bij haar 3-jarige dochter vastgesteld. ‘Ondanks dat ik mijn best heb gedaan, ben ik helaas net als de rest van mijn familie positief getest’, zegt ze. De premier vertelt in haar bericht niet of ze symptomen heeft.

Ardern zal vanwege haar coronabesmetting maandag niet aanwezig zijn in het parlement bij de presentatie van het plan voor emissiereductie van de Nieuw-Zeelandse regering. Ook ontbreekt ze donderdag bij de presentatie van de begroting.