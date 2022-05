Centraal-Afrikaanse Republiek mag bitcoin eigenlijk niet erkennen

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft bonje met de eigen centrale bank vanwege het besluit om de bitcoin als wettig betaalmiddel te accepteren. De zogenoemde Banque des États de l’Afrique Centrale moet niks hebben van de cryptomunt en probeert te verhinderen dat kredietverstrekkers in zee gaan met betalingsplatforms die transacties willen uitvoeren in digitale valuta.

Het straatarme Afrikaanse land besloot onlangs El Salvador achterna te gaan en de bitcoin als tweede land ter wereld als officiële valuta te erkennen. Probleem is alleen dat de Centraal-Afrikaanse Republiek met vijf andere landen in de regio een munt deelt, namelijk de CFA-frank. Het hoofdkantoor van de centrale bank staat in buurland Kameroen en de beleidsbepalers daar wijzen erop dat het buurland niet zomaar een nieuwe munt kan aannemen.

De overheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek ziet de bitcoin als een manier om het land op de kaart te zetten. Maar of veel mensen van de cryptomunt gebruik kunnen maken is de vraag, want het land is volgens de Verenigde Naties het op een na armste land ter wereld. Dat komt onder meer door een al haast negen jaar durende burgeroorlog.

Toen El Salvador de bitcoin ging accepteren kreeg dat land stevige kritiek van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Die organisatie noemde de beslissing gevaarlijk voor de financiële stabiliteit en de bescherming van consumenten.