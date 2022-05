Klachten over Europarlementariër bezegelen breuk Brussels D66

Een integriteitskwestie rond D66-Europarlementariër Samira Rafaela heeft tot een breuk geleid met haar enige partijgenoot in het Europees Parlement. Medewerkers hebben hun beklag gedaan over machtsmisbruik en pestgedrag door Rafaela. Daardoor gaan delegatieleider Sophie in ‘t Veld en Rafaela elk hun eigen weg, bevestigen bronnen na berichtgeving van NRC.

Drie voormalige medewerkers van de 33-jarige Rafaela zijn naar de integriteitscommissie van D66 gestapt, maakt NRC op uit vertrouwelijke documenten. Die heeft hun klachten gegrond verklaard. Rafaela zou het niet eens zijn met de conclusies en dreigt volgens NRC uit de partij te stappen. Zondag, als D66 met de leden praat over haar omgang met affaires als de #MeToo-zaak rond partijprominent Van Drimmelen, zou de tot dusver binnenskamers gehouden kwestie ook aan de orde komen.

De getroebleerde verstandhouding van Rafaela met enkele van haar medewerkers heeft ook een wig gedreven tussen haar en In ‘t Veld, zeggen ingewijden. De Brusselse veteraan In ‘t Veld hielp Rafaela in 2019 nog om met voorkeursstemmen in het Europees Parlement te geraken, maar het tweetal trok vervolgens nauwelijks samen op. Rafaela heeft inmiddels de samenwerking officieel opgezegd. Daardoor kunnen de twee bijvoorbeeld geen personeel meer delen en moest een medewerker vertrekken.