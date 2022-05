LAKS: rustig qua klachten op tweede examendag

De klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft op de tweede dag van de centrale eindexamens ongeveer 30.000 klachten binnengekregen en spreekt hiermee van een ‘rustige dag’. Donderdag ging het uiteindelijk om 50.000 klachten, wat bovengemiddeld veel was, meldt een woordvoerster van het LAKS.

De meeste klachten gingen vrijdag over het examen wiskunde A voor de havo. Zo klaagden scholieren dat er veel lange, vage verhalen op het examen stonden. Het was volgens hen ‘veel lezen en weinig berekenen’, aldus het LAKS.

Ook kwamen er veel klachten binnen over wiskunde B, dat volgens havo-scholieren erg veel zou lijken op een natuurkunde-examen, en over het vwo-examen biologie. Bij een van de vragen op dit examen zou de antwoordmogelijkheid niet uitgebreid genoeg zijn.

Vorig jaar kreeg het LAKS alleen al in het eerste tijdvak ruim 212.000 klachten binnen, wat een record was. Volgens de scholieren was dat vooral te wijten aan de gevolgen van de coronapandemie. Leerlingen kwamen tijdens lockdowns thuis te zitten en kampten met stress en onzekerheid.