Waarschijnlijk is het Deloitte-rapport over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden toch niet klaar voor het zomerreces van de Tweede Kamer, schrijft zorgminister Conny Helder. Er is meer tijd nodig voor hoor en wederhoor met een betrokken partij. Dat kan mogelijk twee weken kosten.

Eerder deze week zei de minister nog dat het rapport wel klaar zou zijn voor het zomerreces begint.