Bloomberg: Apple van plan stekker iPhone aan te passen naar USB-C

Het Amerikaanse techconcern zou ook werken aan een adapter waarmee toekomstige accessoires ontworpen voor de huidige Lightning-stekker kunnen worden opgeladen. Om de Lightning-stekker is veel te doen geweest, omdat alleen Apple deze stekkeruitgang gebruikt.

Apple zou met de verandering bezig zijn omdat de Europese Unie in april besloot dat producenten van mobiele telefoons en andere apparaten alleen nog maar de USB-C-uitgang mogen gebruiken. Apple beweert wel dat het Europese besluit innovatie in de weg zal staan.

Gebruiksgemak

Inmiddels zit er in de meeste Apple-producten, zoals de iPads en de iMacs, al een USB-C-verbindingsstuk in plaats van de Lightning-versie. Dat betekent dus ook dat Apple-gebruikers meerdere opladers nodig hebben. Dat terwijl Apple juist gebruiksgemak voorop heeft staan.

Naar verwachting zal de grote stekkerwijziging pas in 2023 plaatsvinden. Apple zou voor de nieuwe iPhone-modellen die dit jaar uitkomen nog wel van plan zijn de huidige stekkers te gebruiken. Apple weigert commentaar te geven op het bericht.

Volgens kenners kan de verandering verwarring opleveren voor Apple-klanten. Zo kan een USB-versie van de iPhone speciaal voor Europa onhandig uitpakken, en voor kopzorgen in de toeleveringsketen kunnen zorgen. Het is ook nog niet duidelijk of de nieuwe oplader straks standaard bij producten zit of dat klanten er extra voor moeten betalen.

Groter

De USB-opladers zouden weliswaar een tikje groter zijn dan de Lightning-variant, maar sneller kunnen opladen en data verzenden. De nieuwe Apple-opladers kunnen straks ook voor legio andere apparaten gebruikt worden, zoals Android-telefoons en -tablets. Maar het merendeel van de Apple-accessoires, zoals oordopjes AirPods en de Apple-afstandsbediening, heeft nu nog een Lightning-oplader nodig.

De verandering kan ook gevolgen hebben voor de samenwerking tussen Apple en de makers van accessoires voor de iPhone-fabrikant. Deze makers moeten nu nog voldoen aan strenge eisen om de Lightning-poort te mogen gebruiken en moeten er ook voor betalen. Op de USB-C-uitgang, die veel meer elektronicaproducenten gebruiken, kan Apple naar verwachting veel minder invloed uitoefenen.