Russische inflatie naar hoogste niveau in twintig jaar

Het leven van Russen wordt sinds de oorlog in Oekraïne en de vele sancties tegen Rusland steeds duurder. Volgens het federale Russische statistiekbureau is de inflatie in het land in april opgelopen tot bijna 18 procent op jaarbasis. Daarmee lopen de prijzen het hardste op sinds begin 2002.

Anders dan in bijvoorbeeld Nederland zijn het niet voornamelijk energie, voedsel en brandstof die flink duurder worden, maar moet er echt over de gehele linie meer betaald worden voor consumentenproducten. De zogeheten kerninflatie, waarin bijvoorbeeld benzine en diesel niet zijn meegenomen, liep namelijk nog harder op en kwam uit op meer dan 20 procent.

Bezien van maand op maand is de schok alleen niet zo groot als in maart. In die eerste volledige maand na de Russische inval van Oekraïne schoot het algehele prijsniveau bijna 8 procent omhoog ten opzichte van februari. In april stegen de prijzen vervolgens een kleine 2 procent in vergelijking met het niveau van maart.

Sancties

De Russische economie heeft het zwaar te verduren door de vele westerse sancties. De strafmaatregelen en keuze van veel westerse bedrijven om Rusland de rug toe te keren hebben in Rusland al geleid tot veel minder import en export van goederen. Russische huishoudens kopen ook minder en zijn in de onzekere tijden meer gaan sparen.

Eerder deze week zei de Russische centrale bank voor heel dit jaar rekening te houden met een krimp tussen de 8 en 10 procent. Daarbij is de verwachting dat de inflatie ergens tussen de 18 en 23 procent gaat uitkomen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde vorige maand dat de Russische economie dit jaar 8,5 procent kleiner zal worden.