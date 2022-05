Amerikaanse overheid onderzoekt landelijk tekort babymelkpoeder

De Amerikaanse overheid gaat onderzoek doen naar het landelijke tekort aan babymelkpoeder dat in de Verenigde Staten is ontstaan. Een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden wil documenten van de vier grootste fabrikanten van het land inzien, waaronder Abbott Nutrition, Mead Johnson Nutrition, Nestlé en Perrigo, meldt nieuwszender ABC News.

‘Het landelijke tekort aan babymelkpoeder vormt een gevaar voor de gezondheid van baby’s en gezinnen door het hele land, met name de groepen die minder verdienen’, schrijft commissievoorzitter Carolyn Maloney in een brief aan de fabrikanten.

Veel ouders in de VS grijpen de laatste tijd mis als ze in de winkel zoeken naar babymelkpoeder. Het tekort is onder meer ontstaan door een fabriek die is gestopt met de productie en vervolgens verergerd door wereldwijde problemen in de bevoorrading als gevolg van de coronapandemie.

Voorraden

Maloney liet aan ABC News weten dat ze van de fabrikanten voor het einde van de maand wil weten of ze genoeg voorraden hebben om de vraag aan te kunnen. Ook wil ze weten of er een probleem in de bevoorradingsketen is dat kan worden opgelost en hoe de bedrijven willen voorkomen dat deze situatie zich weer zal voordoen.

President Joe Biden sprak donderdag al vertegenwoordigers van de fabrikanten en winkels die de producten verkopen en drukte hen op het hart alles te doen om te zorgen dat gezinnen weer aan hun babyvoeding kunnen komen. Er zijn ook hoorzittingen over de tekorten aangekondigd.

De Amerikaanse voedselwaakhond FDA komt naar verwachting op korte termijn met nieuwe plannen voor het importeren van melkpoeder voor baby’s, heeft het Witte Huis laten weten. Biden heeft verder de Federal Trade Commission (FTC) gevraagd om onderzoek te doen naar berichten over bijvoorbeeld prijsopdrijving.