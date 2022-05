Beleggers schuiven zorgen aan de kant en zoeken naar koopjes

Betalingsbedrijf Adyen heeft vrijdag op de beurs in Amsterdam meer dan 8 procent aan beurswaarde gewonnen. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, chipbedrijven ASMI en ASML en bijvoorbeeld ING en Philips gingen ook flink omhoog, terwijl de aandelenmarkten over de gehele linie een duidelijk herstel lieten zien. Beleggers legden hun zorgen over de inflatie en vrees voor een recessie weer wat naast zich neer en gingen op zoek naar koopjes.

De lijst met hoofdfondsen aan het Damrak kende alleen maar winnaars. Adyen, dat afgelopen maanden flink aan waarde had verloren, was duidelijk de uitschieter. Maar er was nog een hele groep met bedrijven die afgerond 5 procent meer waard werden. De AEX-index ging 2,8 procent hoger de de handel uit op 694,13 punten.

Bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 was het beeld vergelijkbaar. Daar waren vastgoedbedrijf WDP en sportschooluitbater Basic-Fit de grootste uitschieters, met plussen tot bijna 10 procent. De MidKap dikte 3 procent aan tot 1015,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,6 procent.

Slecht nieuws

Eerder deze week was het beeld op de beurzen nog heel anders. Toen bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, hoger was uitgevallen dan verwacht. Om de hoge inflatie te bestrijden zal de Federal Reserve de rente stevig moeten verhogen en hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor beleggingen als aandelen. Ook remt een hogere rente de economie af waardoor de kans op een recessie ontstaat.

De markten verwerkten vrijdag ook nog het nodige bedrijfsnieuws. Heijmans steeg in Amsterdam meer dan 3 procent. Het bouwbedrijf koopt Dynniq Energy, een energiespecialist die zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations op het elektriciteitsnet. Een overnamesom werd niet gegeven.

Elders in Europa trok Ceconomy de aandacht. Het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet. Volgens Ceconomy liggen de verkopen weer boven het niveau van voor de coronapandemie. Het aandeel won dik 3 procent in Frankfurt.

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom klom ruim 2 procent. Het telecomconcern, dat onlangs de verkoop van zijn Nederlandse mobiele aanbieder T-Mobile afrondde, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook schroefde het concern zijn verwachtingen op.

De euro was 1,0410 dollar waard, tegen 1,0402 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,7 procent in prijs tot 110,09 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent meer op 110,98 dollar per vat.