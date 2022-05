Nog meer interesse in ontwikkeling nieuw windpark op zee

Het Franse energieconcern TotalEnergies wil ook meedoen met de aanbesteding voor windmolenpark Hollandse Kust West. Dat nieuwe windpark komt op iets meer dan 50 kilometer voor de kust van Noord- en Zuid-Holland te liggen en wordt in twee delen aanbesteed. Eerder werd al bekend dat onder meer Shell, Eneco en Vattenfall meedingen.

TotalEnergies trekt bij de aanbesteding samen op met het Deense Ørsted. Shell en Eneco doen ook samen een gooi naar de ontwikkeling van de kavels. Vattenfall zei eerder zich eveneens ingeschreven te hebben voor beide kavels. Het bedrijf werkt daarbij voor één kavel samen met het Duitse chemiebedrijf BASF.

Er is nog meer interesse. Zo heeft het Britse BP eveneens aangekondigd mee te doen met de aanbesteding. Ook SSE Renewables, een dochter van het Schotse energieconcern SSE, heeft zich ingeschreven. Die partij trekt daarbij samen op met de Canadese vermogensbeheerder en investeerder Brookfield.

Het totale windpark Hollandse Kust West kan 1,4 gigawatt stroom produceren als de molens volledig afgebouwd zijn. Het is de bedoeling dat de eerste stroom in 2026 wordt opgewekt. De winnaars van de aanbestedingen worden naar verwachting in de herfst bekendgemaakt door de Nederlandse overheid.